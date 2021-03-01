Москва, , 23:09 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он предложил провести в октябре 2021 года референдум по вопросу новой Конституции, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 марта в социальной сети Facebook.

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«Боже, они могут прожить хотя бы пару лет без перевыборов парламента или премьера?!», — написал Василий Ч.

Многие пользователи уверены, что Пашинян всеми способами пытается перевести внутриполитический разговор в Армении со своей отставки.

«А что не в отставку? Конституция-то чем помешала?», — задаётся вопросом Роман Я.

Некоторые комментаторы считают, что экономическое состояние Армении может просто не выдержать проведение всенародного референдума.

«Последние копейки на выборы потратить, чтобы окончательно все потерять. Лучше не придумаешь», — считает Eva A.

Другие указали на то, что новая конституция кардинально не решит проблемы, которые стали в Армении причиной политического и социально-экономического кризисов.

«Что-то их всех (постсоветских) заклинило на этом референдуме по Конституции. Один политтехнолог на всех?! Все задачки с разными условиями и возможностями, а решение у всех одно. Просто чудеса», — пишет Любовь Р.

Напомним, 1 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников предложил провести в октябре 2021 года референдум по вопросу новой Конституции.