Ереван, , 21:04 — REGNUM Если оппозиция Армении согласится провести внеочередные выборы в парламент на условиях, которые предлагает правительство, голосование пройдёт в этом году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на митинге в Ереване сегодня, 1 марта.

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Глава армянского правительства уточнил, что фракция «Просвещённая Армения» накануне, 28 февраля, выступила в поддержку внеочередных выборов. Теперь слово за другой оппозиционной фракцией — «Процветающей Арменией».

Пашинян «Если со стороны парламентской оппозиции будет согласие, то выборы могут пройти в этом году».

Он добавил, что в 2020 году предлагал оппозиции согласиться на внеочередные выборы, однако она «не отреагировала». Теперь же, когда лидер «Просвещённой Армении» Эдмон Марукян предложил провести внеочередные выборы, эта идея может быть реализована.

Напомним, накануне, 28 февраля, Марукян предложил Пашиняну не отправлять в отставку начальника генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна на условиях, что фракция пойдёт навстречу премьер-министру и подпишет с ним такое соглашение:

«В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что, в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов, не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост».

Добавим, что в своё время оппозиция Армении отвергла предложение Пашиняна подписать соглашение, согласно которому, в случае его ухода с поста премьер-министра, она не станет выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.

Теперь же Марукян согласился на это предложение ради того, чтобы Пашинян оставил на посту главу генштаба, с которым у премьер-министра возник вылившийся в политический кризис конфликт.

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