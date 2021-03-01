Ереван, , 19:28 — REGNUM Переход к полупрезидентской форме правления может произойти в Армении, если так решит народ на референдуме, заявил 1 марта на митинге своих сторонников премьер-министр республики Никол Пашинян.

Пашинян «Мы считаем, что переход к полупрезидентской форме будет одним из лучших вариантов».

Он пояснил, что в октябре 2021 года намерен провести в Армении референдум на тему внесения соответствующих поправок в конституцию.

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Глава армянского правительства заявил, что вступившая в силу в 2018 г. конституция оказалось неидеальной. Кризисные ситуации в стране связаны в том числе и с её недостатками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генштаб ВС Армении и оппозиция требуют ухода Пашиняна в отставку. В Ереване проходят митинги как сторонников, так и противников премьер-министра.

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