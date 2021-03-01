Ереван, 1 марта 2021, 19:14 — REGNUM Экс-президент Армении Серж Саргсян виноват в том, что генштаб республики потребовал отставки главы правительства Никола Пашиняна. Об этом Пашинян заявил своим сторонникам на митинге сегодня, 1 марта.
Он заявил, что в марте 2008 года Саргсян задействовал армию «против народа».
Армянский премьер-министр заявил также, что начальник генштаба Оник Гаспарян своим заявлением, в котором потребовал отставки Пашиняна, нарушил закон и сам должен уйти в отставку.
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Он добавил, что глава генштаба ВС Армении «придерживается чётко выраженной политической ориентации», тем самым нарушая конституцию, которая «чётко устанавливает нейтралитет вооружённых сил в политических вопросах».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян потребовал отставки Гаспаряна после того, как генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Это произошло 25 февраля, причём Пашинян заявил о попытке военного переворота.
Решение Пашиняна об отставке Гаспаряна пока не подписано президентом республики Арменом Саркисяном. Острая фаза конфликта с военными началась в Армении после публичной критики Пашиняном российского вооружения.
Эта критика со стороны Пашиняна в свою очередь была его попыткой ответить журналисту на вопрос, заданный после заявления Сержа Саргсяна о том, что войну в Нагорном Карабахе Армения могла бы выиграть, применив российские «Искандеры».
Добавим, что требование генштаба об отставке Пашиняна — не первый призыв к отстранению премьер-министра Армении. После окончания войны (27 сентября — 9 ноября 2020 г.) в Нагорном Карабахе в Ереване прошло множество митингов оппозиции с требованием отставки Пашиняна.
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