Москва, , 16:04 — REGNUM Европейские участники рынка не поддержали ралли, которое зародилось на азиатской сессии. Цена 1 марта скорректировалась до $6502 с $65,88 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Ранее драйверами для повышения котировок выступили принятие пакета мер стимулирования в Палата представителей США на сумму $1,9 трлн, а также геополитическая напряженность вокруг Ирана. Пакет передан для дальнейшего обсуждения в Сенат США.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. Защитные валюты йена и франк остаются в минусе, указывая на сохраняющийся аппетит к риску. Для продолжения роста цен внешний фон благоприятный.

Рост сдерживается предстоящим заседанием ОПЕК+, на котором будет обсуждаться повышение добычи нефти во II квартале 2021 года.

С 25 февраля цена на нефть упала на 5%. Покупателям нужно защищать уровень $64,20 и как можно быстрее закрепиться выше $67, чтобы взять рынок под свой контроль. Сегодня нефть сохраняет все предпосылки к росту», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть реабилитируется после резкого падения на 2%