Ереван, , 15:51 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян встретился премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба армянского лидера.

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«Президент Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян встретились сегодня. Поскольку у президента Армена Саркисяна слабое здоровье, премьер-министр посетил его, чтобы увидеться с ним», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе встречи президент и глава правительства Армении обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

Кроме того, в пресс-службе армянского лидера обратились с призывом не распространять провокационную и ложную информацию по поводу ситуации в республике и подчеркнули, что президент Армении руководствуется исключительно Конституцией в национальных и общенациональных интересах и действует в рамках своих конституционных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр страны Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого его участники обсудили вопросы внутренней и внешней безопасности страны.