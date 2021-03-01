Москва, , 15:49 — REGNUM Информация о том, что толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

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«В комментариях пишут: «противники Пашиняна действуют по приказу Кремля» и «Пашинян действует по приказу Кремля». И смешно и грустно. Скорее всего сидят одни и те же люди и специально пишут разные вещи, чтобы подлить масла и позлить народы», — считает Сергей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что кому-то очень хочется, чтобы в Армении был организован хаос. Они считают, что и противники и сторонники Пашиняна ведут страну именно к этому.

«Я более чем уверена, что сам Пашинян это и организовал. Почему-то несколько дней «противники» Пашиняна устраивали мирные митинги, а сегодня, вдруг, ворвались. Смешно!», — поделилась своим мнением Ангелина А.

Некоторые комментаторы считают, что в сложившейся ситуации самым лучшим исходом стане уход Пашиняна в отставку по своему желанию. Это сохранит мирное существование республики, уверены они.

«Но если люди не хотят его видеть своим руководителям, зачем столько разборок? Пусть уходит с человеческим лицом по собственному желанию. Или это принципиально?», — задаётся вопросом Гоар А.

Нашлись и те, кто призвал не «сгущать краски». Они отметили, что ворвавшаяся толпа не сделала ничего особенного, покричала и вышла с территории правительственного здания.

«У правительственного здания, куда по сообщениям ворвались противники Пашиняна, спокойная обстановка. Туда ворвались несколько человек с громкоговорителем, покричали и ретировались», — пишет Элина К.

Напомним, 1 марта РИА Новости опубликовало материал о том, что толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана.