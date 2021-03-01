Барнаул, 1 марта, 2021, 15:13 — ИА Регнум. На Алтае первый день календарной весны ознаменовался не только судорожной подготовкой к визиту в регион главы российского правительства Михаила Мишустина, но и мощнейшей снежной бурей — самой масштабной за всю зиму: пришлось перекрывать дороги и закрывать десятки автобусных маршрутов. В Барнауле многие автомобилисты не смогли утром выехать из дворов.

Заснеженный Барнаул в первый день весны. Фото amic.ru и Екатерина Смолихина

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

«Понедельник начинается с лопаты», — под таким заголовком опубликовал видео в Facebook алтайский журналист Олег Купчинский.

«В первый день весны барнаульские автовладельцы пошли во дворы за своими подснежниками», — иронизирует другой алтайский журналистАндрей Никитин.

Барнаул в первый день весны. Из двора не выехать. Цитата со страницы Николая Малкова в Facebook

«Не смог утром отъехать от дома. Ну и ладно. Лишь бы скорая никому не понадобилась», — пишет житель Барнаула Николай Малков. В течение дня в Facebook появилось ещё одно его сообщение с призывом: «Администрация, дорожники! Пожалуйста, прочистите ул. Дзержинского (от ул. Комсомольская до ул. Тракторная). Уже четвертая машина за последний час буксует».

Барнаул в первый день весны. Буксующий на дороге автомобиль. Цитата со страницы Николая Малкова в Facebook

Тем временем Александр Медведев — владелец одной из алтайских туристических баз, расположенных у озера Ая, подтверждает:

«Такой метели в этом году ещё не было, выхожу из дома, а там выше колен навалило сугробов. Вот это психанула блондинка зима! Началось перетягивание белого покрывала, с совсем ещё слабеньким юнцом Мартом, который, между прочим, пришёл с благими намерениями: 8 Марта (о зима, где же твоя женская солидарность?)«

А в Барнауле сегодня улицу Малахова чистили сразу семь снегоуборочных машин. Это событие в столице Алтайского края тоже произошло впервые. Видеодоказательством поделилась группа «Барнаул22» в «Одноклассниках».

Напомним, завтра в Барнаул должен прибыть глава российского правительства Михаил Мишустин. Не обошлось без курьёзов: 27 февраля, когда температура воздуха опустилась ниже — 20 °C, в Барнауле вдруг начали укладывать асфальт, а одну из школ осчастливили масштабной чисткой двора.

Читайте также: Зелёный забор и новый асфальт: Сибирь готовится к встрече Мишустина

В 2019 году обильные осадки на Алтае выпали 14 ноября и продержались всю зиму. Местные журналисты шутили, что их с собой на Алтай привёз тогда ещё глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Читайте также: Алтай накрыло метелью с мокрым снегом

Так что вполне возможно, своими визитами руководители в российском правительстве «зарождают» новую погодную аномалию на Алтае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за сутки в Барнауле прогнозируется выпадение 12 мм осадков при среднемесячной норме марта в 16 мм. В столице региона буксуют трамваи и поднялись цены на такси.

Читайте также: В Барнауле из-за снегопадов буксуют трамваи

Читайте также: В Барнауле из-за бурана подскочили цены на такси