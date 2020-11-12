Барнаул, , 11:41 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погоды. Как сообщает сегодня, 12 ноября, региональное ГУ МЧС России, В ближайшие сутки регион накроет мокрым снегом. Сила ветра при этом может достигать 22 м/с, местами порывы достигнут 28 метров в секунду. На дорогах возникнут гололёдные явления.

Между тем, как передает корреспондент ИА REGNUM, уже сегодня в Барнауле ощущается довольно сильный ветер со снегом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снег в Алтайском крае уже выпадал этой осенью, но быстро таял. В 2019 году обильные осадки выпали 14 ноября и продержались всю зиму. Местные журналисты шутили, что их с собой на Алтай привёз тогда ещё глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Напомним, он побывал в деревне Санниково, где местная жительница, желая решить вопрос с горячей водой, буквально бросилась в ноги к премьеру.

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