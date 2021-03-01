Ереван, , 13:58 — REGNUM Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в задние администрации центрального района Еревана. Протестную акцию 1 марта транслируют местные новостные порталы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

В здание вошло несколько десятков представителей оппозиционных движений, которые требуют отставки действующего главы армянского правительства.

«В этом здании используют административный ресурс и составляют списки участников митинга Никола Пашиняна. Мы вас предупреждаем: Никол сбежит, и вы ответите перед законом», — такие лозунги скандируют демонстранты.

Также они выкрикивают призывы в поддержку армянской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вошли в одно из зданий правительственного комплекса страны.