Москва, , 12:07 — REGNUM Без коррекций нефть марки Brent дорожает четыре месяца подряд. В феврале цена повысилась на 16,93%, до $64,33 за баррель, с начала года — на 27,54%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Спрос на нефть сохраняется высокой на ожиданиях снятия ограничительных мер в мире, восстановления мировой экономики и, соответственно, повышения спроса на нефть и нефтепродукты.

С точки зрения технического анализа покупателям ничего не мешает в марте поднять цену до психологической отметки $70 за баррель.

Рост котировок выше обозначенного уровня видится проблематичным из-за предстоящего заседания ОПЕК+, которое состоится 4 марта.

Каратель планирует плавно повышать добычу нефти со второго квартала, что негативно скажется на рынке из-за роста предложения. Ожидается увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

Также неизвестно, какое решение примет Саудовская Аравия относительно объемов собственной добычи, которую она в одностороннем порядке сократила на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.

26 февраля к снижению цен на нефть привело укрепление доллара на международном валютном рынке. Укрепление американской валюты негативно влияет на нефть, делая ее дорогой для держателей других валют.

С открытия торговой 1 марта баррель Brent подорожал на 2% и стоит $65,51. В первой половине марта ожидается повышение цен до $70 за баррель, во второй — снижение до $67.

Если ФРС США не сможет удержать под контролем доходность долгосрочных облигаций, то сохраняются риски в конце марта увидеть уровень $60 за баррель Brent», — дал прогноз аналитик.

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