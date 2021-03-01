Ереван, , 13:44 — REGNUM Досрочные выборы в парламент Армении можно будет обсуждать только после ухода со своего поста главы генштаба страны Оника Гаспаряна, ранее потребовавшего отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 1 марта заявил на брифинге глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член правления партии Пашиняна «Гражданский договор» Рубен Рубинян.

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По словам Рубиняна, ввиду того, что начальником генштаба Армении было сделано политическое заявление, он не может продолжать находиться на занимаемом им посту.

«Только после того как Оник Гаспарян уйдет в отставку или президент Армен Саркисян подпишет предложение об его увольнении, мы можем начать консультации с политическими силами о проведении внеочередных парламентских выборов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что жители Армении должны сохранять единство и солидарность, а политические разногласия между ними не должны вести к конфронтации и расколу.