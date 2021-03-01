Ереван, , 13:22 — REGNUM Заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого его участники обсудили вопросы внутренней и внешней безопасности страны, провел премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

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«На заседании Совета безопасности был обсужден ряд вопросов, связанных со сложившейся в Армении и Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) ситуацией, гуманитарными проблемами и средой безопасности», — говорится в сообщении.

При этом президент Армении Армен Саркисян и глава генштаба страны Оник Гаспарян не принимали участие в данном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вошли одно из зданий правительственного комплекса страны.