Ереван, , 12:44 — REGNUM Участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вошли одно из зданий правительственного комплекса страны. Об этом 1 марта сообщает агентство News.am.

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Уточняется, что данная акция с требованием отставки премьер-министра страны была организована молодежным союзом оппозиционной партии «Дашнакцутюн» и в ходе нее протестующие призывали сотрудников ведомств не участвовать в акциях в поддержку Пашиняна.

Также они проскандировали лозунги за отставку действующего премьер-министра страны и после этого покинули здание.

«Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство», — заявил один из протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою готовность объединить все политические силы Армении для переговоров по урегулированию разногласий выразил президент страны Армен Саркисян.