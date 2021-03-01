Ереван, , 11:58 — REGNUM Свою готовность объединить все политические силы Армении для переговоров по урегулированию разногласий выразил президент страны Армен Саркисян. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба армянского лидера.

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«Президент республики неоднократно предлагал: подтвердить свою готовность объединить политические силы за столом переговоров для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений», — говорится в заявлении Саркисяна по поводу его решения по предложению уволить начальника генштаба страны Оника Гаспаряна.

Также в нем подчеркивается, что важнейшей миссией главы республики является следить за соблюдением Конституции, а также использовать институт президента страны в качестве площадке для переговоров и находить пути урегулирования ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский президент Армен Саркисян заявил, что жители Армении должны сохранять единство и солидарность, а политические разногласия между ними не должны вести к конфронтации и расколу.