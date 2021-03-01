Ереван, , 11:45 — REGNUM Жители Армении должны сохранять единство и солидарность, а политические разногласия между ними не должны вести к конфронтации и расколу. С таким призывом 1 марта выступил президент Армении Армен Саркисян в своем обращении по случаю трагических событий 1 марта 2008 года.

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«Политическая борьба не должна выходить за рамки легитимности, она не должна приводить к потрясениям, нестабильности, противоречия не должны переходить в атмосферу нетерпимости, взаимной ненависти, более того, конфронтации и разногласий», — говорится в сообщении армянского лидера.

Также он призвал всех жителей Армении к терпимости и солидарности, подчеркнув, что единство, терпимость и солидарность особенно важны для республики в настоящее время.

Напомним, после выборов президента Армении 19 февраля 2008 года, на которых победил Серж Саргсян, в стране прошла серия протестов, организованная сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, также баллотировавшегося на данный пост. Во время стычек протестующих с полицией 1 марта 2008 года погибли восемь участников акций и двое полицейских, а также были госпитализированы 33 правоохранителя.