Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Количество госпитализированных с COVID-19 и связанных с ним последствий пациентов в США уменьшилось до менее чем 50 тыс., что является наиболее низким показателем с начала ноября 2020 года. Об этом 1 марта сообщает газета The New York Post со ссылкой на информацию организации The COVID Tracking Project (совместный волонтерский проект по отслеживанию последствий пандемии в США).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По данным организации, по состоянию на 27 февраля в США проходили клиническое лечение от нового заболевания 48 870 пациентов, что стало наиболее низким числом за последние четыре месяца.

При этом пик больных COVID-19 в американских клиниках был зафиксирован 6 января, когда их насчитывалось 132 474.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США за все время пандемии выявили 28 605 650 носителей коронавируса.