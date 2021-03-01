, 10:57 — REGNUM Лидер фракции армянского парламента «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян обратился с предложением к премьер-министру страны Николу Пашиняну об отзыве последним своего ходатайства об увольнении начальника генштаба вооруженных сил республики Оника Гаспаряна. Он заявил об этом 1 марта в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.

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"Предлагаю премьер-министру отозвать свое предложение об увольнении начальника генштаба, которое находится сейчас на подписи у президента», — сказал лидер парламентской фракции Армении.

Также он указал, что «Просвещенная Армения», в свою очередь, готова подписать с Пашиняном любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов партия не будет выдвигать или поддерживать какую-либо кандидатуру на этот пост.

Кроме того, Марукян указал, что, по его мнению, данная инициатива поможет вывести Армению из состояния внутриполитического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «непонятным» решение президента республики Армена Саркисяна, который накануне отказался увольнять начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна.