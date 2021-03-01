Женева, Швейцария, , 04:09 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован только путём проведения массовой вакцинации населения. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 28 февраля в Twitter организации.

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Сваминатан уточнила, что согласно проведённым исследованиям антитела к коронавирусу в мире есть лишь у 10% населения планеты. В ряде городов с большой скученностью населения число жителей с антителами может достигать 50−60%, но это не позволяет пока делать выводы о достижении коллективного иммунитета. Если жители этих городов поедут в места с пониженным уровнем коллективного иммунитета, то они вполне могут заразиться коронавирусом.

Единственным путём достигнуть коллективного иммунитета в масштабах всей планеты Сваминатан назвала вакцинацию. Поэтому ВОЗ уделяет большое внимание механизму COVAX, благодаря которому страны с низким уровнем дохода смогут получить доступ к вакцинам от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ в мире за сутки выявлено более 380 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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