Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 26 февраля завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 4%, до $64,33. Нефть, как и многие другие активы, оказалась под давлением в последний торговый день месяца. Тем не менее за неделю Brent подорожала на 2,67%, за февраль — на 16,93%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Давление на нефтяные цены оказывали укрепление доллара и скачок доходности гособлигаций США накануне, который привел к снижению мировых рынков акций.

Помимо этого, снижению нефтяных цен способствовали ожидания того, что ОПЕК+ по итогам встречи 4 марта объявит об увеличении добычи.

Согласно представленным данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе выросло на 4 ед., до 309 шт. Общее количество нефтегазовых вышек выросло на пять единиц, до 402 шт.

Сегодня, 1 марта, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,89%, до $65,55. Рост котировок могла вызвать геополитическая напряженность вокруг Ирана.

Иран отверг идею Европейского союза (ЕС) о повторных переговорах по ядерной сделке. Тегеран ждет от США гарантий о снятии некоторых санкций.

Участники рынка проигнорировали слабые данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая. Показатели оказались ниже прогнозных и предыдущих значений.

Если европейские участники поддержат сегодняшнее ралли по нефти, высока вероятность восстановления цен до отметки $66,50.

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