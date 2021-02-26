Москва, , 16:01 — REGNUM Торги в Азии 26 февраля начались с «медвежьего» уклона. Цена на нефть марки Brent снизилась на 3,16%, до $65,02 за баррель. С открытием европейской сессии цена восстановилась до $65,99, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Резкий рост доходностей казначейских облигаций США внёс свой вклад в настроение по уходу от риска на всех рынках.

Сейчас рынок пытается прийти в себя после ралли доллара 25 февраля. Растет индекс доллара, а в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты.

Продавцам доллара пока не удается перехватить инициативу в свои руки, поэтому давление сохранится для нефтяного рынка.

Поскольку доходность американских облигаций снизилась с 1,56% до 1,47% годовых, есть вероятность, что во время коррекции доллара цена на нефть в последний рабочий день текущей недели восстановится по тренду до $66,30.

Если же продавцы продавят цену ниже, то ориентировочным уровнем поддержки выступит зона $64,00−64,50», — считает эксперт.

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