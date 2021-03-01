Вильярреаль, Испания, , 08:13 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 25-й минуте защитник «Вильярреала» Альфонсо Педраса срезал мяч в свои ворота. А на 69-й минуте отличился нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 58 очков. «Вильярреал» идёт на седьмом месте с 37 очками.

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