Барселона, Испания, , 08:38 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Эльче» в перенесённом матче первого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Барселоны» дубль оформил нападающий Лионель Месси. Ещё один гол забил защитник Жорди Альба. Форвард Мартин Брайтвайт отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 50 очков. «Эльче» идёт на 19-м месте с 21 очком.