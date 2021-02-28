Лондон, , 21:45 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» (Лондон) и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 26 тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась — 0:0. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В первом тайме команды старались скорее не пропустить, нежели создать что-то у чужих ворот — ни «Челси», ни «МЮ» не спешили раскрываться, отмечает «Чемпионат».

Во второй половине встречи команды сыграли изобретательно, создавая голевые моменты.

На 49 мин. голкипер манкунианцев Давид де Хеа спас свою команду после удара полузащитника хозяев Хакима Зиеша.

«Манчестер Юнайтед» (50 очков) остался на II месте в турнирной таблице АПЛ, «Челси» (44 очков) — на V месте.