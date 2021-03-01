Санкт-Петербург, 1 марта, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В первый день календарной весны в Санкт-Петербурге будет достаточно тёплая, для этого времени года, и ветреная погода. Об этом 1 марта сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, погоду в Северной столице определяет сегодня тёплый сектор циклона.

«При переменной облачности обойдётся без существенных осадков, и солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздушные массы», — констатировал синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит +3… +5 градусов, по Ленинградской области 0… +5 градусов. Будет дуть порывистый западный ветер скоростью 5−10 м/с.