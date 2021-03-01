Санкт-Петербург, 1 марта, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Основную роль в остановке эпидемии коронавируса выполняет сегодня массовая вакцинация, убеждены в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Там высмеяли «аргументы» противников прививок, которые не имеют под собой никаких научных оснований.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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Глава комздрва Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети заявил, что «вряд ли стоит обсуждать всерьез» россказни «антипрививочников» о том, что вакцина якобы «внедряется в геном человека» или неэффективна против циркулирующих штаммов инфекции.

По состоянию на 28 февраля в Петербурге вакцинирован 245 941 человек. Из них 101 345 человек полностью закончили цикл вакцинации. Напомним, согласно плану в Петербурге намерены привить 1,2 млн человек к 1 августа 2021 года.

К настоящему времени в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 98 401 комплект. Работают 129 пунктов вакцинации, а также 13 выездных бригад.

«Активное участие горожан в прививочной кампании поможет сформировать достаточную популяционную иммунную прослойку для победы над второй волной эпидемии», — заявляют в городском оперштабе.