Салехард, 1 марта, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В столице Ямала жильцы дома на ул. Полярной, 9 вызволили сами себя из снежного плена, прокопав проход к подъезду. Об этом они сообщили в паблике «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата: Vk.com/hearsalehard Дом на ул.Полярной,9

«Никому ничего не надо, зато деньги на содержание дома берут регулярно», — жалуются жители дома на Полярной.

Администрация Салехарда ответила возмущённым горожанам в ветке обсуждения. Как выяснилось, вывоз снега с прилегающей территории дома на ул. Полярная, 9 осуществляется один раз в зимний период на основании заявки в аварийно-диспетчерскую службу.

«По информации управляющей организации, в 2021-м заявок от собственников данного дома не поступало», — отметили в мэрии.

Жителям дома предложено на собрании собственников 12 марта 2021 года решить вопрос увеличения периодичности вывоза снега с увеличением стоимости работ по содержанию.