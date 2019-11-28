Кемерово, , 10:15 — REGNUM Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Мэр отметил, что разговоры о замене ёлки велись уже несколько лет. По словам Середюка, каждый год приходилось увеличивать финансирование на её ремонт.

«Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая (ель — ред.), которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300−500 тыс. рублей, при этом она стала бы короче на треть», — сообщил Середюк.

Кроме того, он добавил, что демонтаж старой ёлки завершается.

По словам градоначальника, новая ёлка изготовлена из стального каркаса. Она состоит из 1,9 тыс. веток и 200 тыс. светодиодов, а высота новой ёлки будет выше старой на пять метров.

Напомним, в ноябре в юмористической программе «Вечерний Ургант» её ведущий Иван Ургант высмеял установку в Кемерово слишком дорогой, по его мнению, ёлки.

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