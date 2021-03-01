Хабаровск, , 05:13 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко предложения в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Проект должен быть готов весной этого года — он определят несколько туристическо-рекреационных кластеров: Дальний Восток, Золотое Кольцо, Крым и другие.

По мнению Дегтярёв, Хабаровский край может войти в кластеры со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом «Амур — дорога тысячелетий», который включает три туристских кластера «Амур-Хабаровск», «Большой Хехцир» и «Комсомольск-Солнечный».

Предполагается, что к 2030 году значительно увеличится турпоток внутри страны и вырастет количество рабочих мест в сфере туризма региона.

Также Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев обсудили развитие спорта в Хабаровском крае. Вице-премьер отметил успехи хабаровской команды «СКА-Нефтяник», лидера российского и мирового хоккея с мячом, пожелал успехов организаторам и участникам первенства России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Хабаровске с 11 по 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года поток иностранных туристов в Россию сократился на 93,4%. В 2021 году туроператоры не ожидают восстановления въездного турпотока.