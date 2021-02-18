Москва, , 09:24 — REGNUM По итогам 2020 года поток иностранных туристов в Россию. сократился на 93,4%. В 2021 году туроператоры не ожидают восстановления въездного турпотока, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В 2020 году иностранцы совершили в Россию почти 9,7 млн визитов. При этом 96,5% всех въехавших в страну иностранцев — не туристы

Большинство иностранцев приехали с Украины (3,7 млн, — 57,8% по сравнению с 2019 годом), из Казахстана (1,4 млн, — 67%), Узбекистана (720 тыс., — 72,2%), Абхазии (415 тыс., — 30,9%) и Таджикистана (402 тыс., — 74,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, въездной туризм в Россию в годовом выражении по итогам трех кварталов 2020 года сократился на 92,4%.

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