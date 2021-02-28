Кишинёв, 28 февраля, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала регистрацию в республике российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

75.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«Я видела решение агентства по лекарствам, которое зарегистрировало российскую вакцину, рада, что в скором времени мы будем иметь достаточно вакцин разных типов, главное, чтобы они были доступны», — сказала она на брифинге по итогам переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что регистрация препарата состоялась вопреки попыткам администрации молдавского президента воспрепятствовать этому.

Додон выразил благодарность в адрес российских партнеров за «открытость и готовность помочь» жителям Молдавии. Он также выразил глубокое уважение и признательность в адрес медицинских работников Молдавии, прилагающих «титанические усилия для спасения жизней молдавских граждан».