Ереван, , 19:32 — REGNUM Армянское радикальное движение «Сасна црер» начало факельное шествие в центре Еревана.

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Основные требования радикалов — отставка премьер-министра республики Никола Пашиняна и возвращение Нагорного Карабаха.

На акции присутствуют сотрудники полиции, однако правоохранители не вмешиваются в мероприятие, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Никол Пашинян заявил, что принял решение уволить начальника генерального штаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна, который ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

Однако президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение Пашиняна.