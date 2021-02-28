Прага, 28 февраля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), могут начать в Чехии. Такое мнение 28 февраля выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая в эфире телеканала CNN Prima.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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Он отметил, что для начала вакцинации «Спутником V» в стране было бы достаточно получить согласие чешского государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

По его словам, с просьбой зарегистрировать «Спутник V» производитель вакцины не будет обращаться в Европейское агентство лекарственных средств.

Бабиш добавил, что он полностью доверяет российской вакцине, которую другие страны ЕС захотят применять «через пару месяцев».

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан в интервью CNN Prima News заявил, что он направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины «Спутник V».

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