Волгоград, 28 февраля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Волгоградской области 28 февраля подтверждено 182 случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 176 пациентов, скончались семь человек, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлены 49 тыс. 373 носителя инфекции. Выздоровели 47 тыс. 219 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 774 пациента.