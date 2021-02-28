Санкт-Петербург, 28 февраля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге замедлились темпы снижения второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Низкая активность жителей по вакцинации грозит новыми вспышками заболеваемости. Такой вывод содержится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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В частности, аналитики совета обратили внимание на то, что в субботу, 27 февраля, суточная госпитализация пациентов с ковидом и пневмонией, в сравнении с предыдущей субботой, 20 февраля, выросла в Петербурге почти на 17%, хотя другие показатели распространения эпидемии снизились.

«Снижение второй волны эпидемии продолжается, но темпы замедлились. В этих условиях при недостаточно активном участии жителей в вакцинации есть риск возобновления роста заболеваемости», — пришли к выводу в Межведомственном совете.

Вместе с комитетом по здравоохранению там призывают петербуржцев, не имеющих противопоказаний к вакцинации, сделать прививки от коронавируса.

«Только массовая вакцинация может предотвратить новые волны распространения инфекции», — уверены специалисты.

За весь период в Петербурге вакцинированы 242 383 человека, что составляет 4,5% от численности постоянного населения. Из них 97 183 человек полностью закончили цикл вакцинации (1,8% от числа населения). Всего в Петербург поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 27 февраля составил 101 959 комплектов.

Добавим, что в Петербурге в настоящее время развернуто 7759 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией. Из них свободны 2486 коек (32%).

С 1 марта прием таких больных прекращает Александровская больница (281 койка), а также ряд федеральных стационаров.