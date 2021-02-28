Москва, 28 февраля, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Высокий уровень антител ещё не является абсолютной гарантией защиты от заболевания COVID-19. Об этом 27 февраля заявила замглавы научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих в интервью газете «Комсомольская правда».

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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Как пояснила эксперт, чрезмерное стремление к максимальной выработке антител к коронавирусной инфекции — это не слишком хороший подход. Защита от инфекции должна быть комплексной, а это означает, что должен быть достаточный титр антител других элементов иммунной системы человека.

Непомнящих уточнила, что в основе разработанной центром «Вектор» вакцине от COVID-19 «Эпиваккорона» находятся три пептида, которые способствуют обеспечению сразу трёх линий защиты от коронавирусной инфекции. При разработке препарата специалисты ориентировались на самые консервативные участки белков COVID-19, а их разнообразие или высокий уровень не являлись приоритетом. Принцип действия вакцины состоит в выработке антител, направленных на защиту от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России введено в гражданский оборот более 43 тысяч доз вакцины «Эпиваккорона».