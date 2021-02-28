Прага, 28 февраля, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Российского президента Владимира Путина попросил о поставках вакцины «Спутник V» президент Чехии Милош Земан. Об этом 27 февраля сам глава Чехии рассказал в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Земан уточнил, что перед обращением с просьбой к российскому лидеру он предварительно согласовал вопрос с премьером Андреем Бабишем. Как пояснил чешский лидер, его просьба будет удовлетворена, но препарат должен будет пройти сертификацию. По словам президента Чехии, ему «вполне хватило бы сертификации Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Чехии».

В свою очередь, лидер пиратской партии Чехии Иван Бартош отметил, что чешский лидер ещё в середине февраля поддержал идею закупки российской вакцины «Спутник V» после национальной регистрации, не дожидаясь, пока она пройдёт сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Но при этом 23 февраля в ходе встречи высших руководителей страны президент Чехии был против использования вакцин, не прошедших регистрацию в ЕМА.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Чехии с 25 февраля обязали жителей страны носить респираторы с повышенным индексом защиты, либо сразу две хирургические маски. Решение было принято из-за обострения ситуации с COVID-19 в стране.