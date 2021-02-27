Москва, , 22:51 — REGNUM Появление палаточного лагеря в центре Еревана — столицы Армении, организованного сторонниками оппозиции, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 27 февраля в социальной сети Facebook.

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«Всё начинается с палаток, а заканчивается гражданской войной», — поделился своим мнением Лев Р.

Многие пользователи выразили своё отвращение к действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну. По их мнению, его действия привели страну к потере Нагорного Карабаха и поэтому этот политик должен покинуть свой пост.

«Как же нам стыдно за этого Пашиняна. Он предатель армянского народа», — пишет Nazeli B.

Некоторые комментаторы указали на то, что Армения уже столкнулась с фактом потери Нагорного-Карабаха и поэтому устраивать «революции» уже не имеет никакого смысла.

«Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Не нужно было устраивать майдан 2 года назад. Тогда не было бы войны и потери Карабаха», — считает Артём Ш.

Нашлись и те, кто уверен в том, что Армения застряла в состоянии неопределённости. Они считают, что это не позволяет республике развиваться и ведёт к развалу государства.

«Да, закинуло страну на минус тридцать лет. А учитывая, что до войны было тоже минус тридцать, значит ситуация патовая», — написал пользователь под псевдонимом NB AK.

Напомним, 26 февраля в центре Еревана появился палаточный лагерь, организованный сторонниками оппозиции.