Ереван, , 21:28 — REGNUM Лидер армянского оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян исключил возможность гражданской войны в республике из-за противостояния с премьер-министром Николом Пашиняном.

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«Гражданской войны в Армении быть не может, у Никола Пашиняна есть сторонники, но они не выйдут против народа», — сказал он журналистам.

Манукян выразил надежду, что полиция выразит поддержку армии, которая требует отставки премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 февраля, президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника генштаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна.

Ранее стало известно, что армянское оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке.

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