Москва, , 20:40 — REGNUM Подтверждение от ФСИН о том, куда именно был этапирован осужденный блогер Алексей Навальный, поступит лишь после того, как сам заключенный уведомит об этом родственников. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Ранее портал «Ярновости» со ссылкой на источник сообщил, что Навального доставили в СИЗО в Кольчугино Владимирской области, откуда должны переправить в ИК №2 в Покрове.

«ИК-2, действительно, очень подходит для Алексея Навального, но официально я не могу подтвердить, — цитирует ее РИА Новости. — Потому что только заключенный может сообщить родственникам о том, куда его поместили».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок по делу «Ив Роше». Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, Навальный будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. Ему обеспечат режим, надзор, контроль, а также предоставят возможность работать.

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