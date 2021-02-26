Москва, , 19:20 — REGNUM Блогера Алексея Навального нет в исправительной колонии №6, расположенной в Коломенском городском округе Московской области. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что блогер-оппозиционер доставлен именно туда.

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Агентство ссылается на представительницу ИК, которая рассказала журналистам, что Навального к ним «не доставляли».

Как сообщало ИА REGNUM, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рассказал СМИ, что Алексей Навальный будет содержатся в «абсолютно нормальных» условиях. Ему обеспечат режим, надзор, контроль, а также предоставят возможность работать.

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