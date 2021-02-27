Дамаск, , 20:24 — REGNUM Немедленные меры, чтобы остановить агрессию США на территории Сирии, должен принять Совет Безопасности ООН. Об этом, как сообщило 27 февраля агентство SANA, говорится в послании МИД Сирии, направленном генеральному секретарю и председателю СБ ООН.

«Американские военные самолеты позавчера обстреляли объекты в Дейр-эз-Зоре вблизи сирийско-иракской границы, — отмечается в документе. — Эта агрессия стала новым эпизодом серии неоднократных нападений американских войск под надуманными предлогами или постыдными оправданиями».

В послании отмечается, что к эскалации напряжённости в регионе ведут такие действия американской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля ВВС США нанесли удары на востоке Сирии по объектам, которые, как считают в Вашингтоне, принадлежат поддерживающим Иран силам.

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