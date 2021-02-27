Тегеран, , 17:49 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном осудил авиаудар США по объектам в Сирии. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

«Зариф осудил опасные действия США в ходе удара по иракским силам в районе сирийской границы, назвав эту атаку незаконным нарушением территориальной целостности страны», — говорится в сообщении.

Глава МИД Ирана уточнил, что авиаудары, возможно, были нанесены для того, чтобы посеять раздор в отношениях Тегерана и Багдада и подорвать безопасность страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля США нанесли авиаудары по объектам на востоке Сирии. В Вашингтоне считают, что эти объекты принадлежат силам, которые поддерживает Иран. Президент США Джо Байден лично отдал приказ о нанесении ударов в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке.

Министерство иностранных дел России осудило удары США по территории Сирии и призвало уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

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