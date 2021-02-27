Ереван, , 16:46 — REGNUM Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян призвал президента республики Армена Саркисяна не подписывать указ об отставке начальника генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

«Мы потребовали от президента не идти на антиконституционные шаги, встать рядом с народом и не поддаваться на шантаж предателя», — Сагателян на митинге оппозиции перед зданием парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение уволить начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами ранее потребовал его отставки.

Ранее стало известно, что армянское оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке.

Читайте также: В Армении оппозиция назвала условие для встречи с Пашиняном