Воронеж, , 12:58 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 296 новых случаев заражения коронавирусом, статистику за сутки 27 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 298 новых случаях заражения. Таким образом, вторые сутки в регионе регистрируется менее 300 новых заразившихся.

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Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 67 572 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 61 427 человек, 319 выписаны за последние сутки.

За весь период пандемии COVID-19 в Воронежской области убил 2 291 пациента. Только за минувшие сутки подтверждена смерть восьми человек.