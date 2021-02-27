Санкт-Петербург, 27 февраля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Петербурге достигнут новый максимум по суточной вакцинации от коронавирусной инфекции: за день было выполнено 16 305 инъекций, из них 7992 — первой дозой двухкомпонентной вакцины «Спутник V», 8313 — второй дозой.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Спутник V»

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За весь период в Петербурге вакцинировано 234 180 человек. Из них 88 772 человек полностью закончили цикл вакцинации. С начала кампании в город поступило 348 542 комплектов вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 26 февраля составлял 94 457 комплектов.

«Для проведения прививочной кампании и наращивания ее темпов созданы все условия. Развернуто 129 стационарных пунктов вакцинации во всех районах Петербурга, работают 10 мобильных бригад, в том числе в торговых центрах, где можно пройти вакцинацию без предварительной записи», — отмечают в Межведомственном городском кооординационном совете по борьбе с ковидом.