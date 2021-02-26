Прага, 27 февраля, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Чехии продлено на 30 дней до 28 марта в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом 26 февраля сообщило издание «Список» со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Бабиша.

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Решение было принято чешским правительством, а не нижней палатой парламента страны, депутаты которой ранее отказались поддерживать эту инициативу. Органу исполнительной власти страны пришлось воспользоваться правом, позволяющим вводить режим ЧС в случае возникновения обстоятельств, которые значительно влияют на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране.

В парламенте посоветовали правительству сослаться на угрозу распространения новых штаммов коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Андрей Бабиш предложил на три недели ограничить передвижение граждан Чехии между районами республики из-за ситуации с коронавирусом.