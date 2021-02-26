Болонья, Италия, 26 февраля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Третья волна коронавируса в Италии уже началась, заявил в пятницу, 26 февраля, губернатор провинции Эмилия-Романья (Болонья) Стефано Боначчини.

Франческо Гварди. Каприччо

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Главное, на что в настоящий момент следует сделать упор — это прививочная кампания, которую следует вести как можно быстрее, уверен губернатор.

В ближайшее время антикоронавирусные ограничения в Эмилие-Романье будут ужесточены, добавил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на26 февраля, в Италии умерли 97 227человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на253 (днем ранее— на 308). Число подтвержденных носителей выросло на20 499(днем ранее — на19 886). Отметка в 20 тысяч новых случаев превышена впервые с 6 января 2021 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 88 923 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 404 664человека — на8521 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 370 373 человека (за день этот показатель вырос на 11 195), что составляет 2,28% населения Италии.