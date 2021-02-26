Подгорица, 26 февраля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич выразил благодарность Российской Федерации, премьер-министру России, российскому народу и послу РФ в Подгорице Владиславу Масленикову за поставку первой партии в 5 000 доз из общего числа согласованных 50 000 вакцин Sputnik V.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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На встрече с Маслениковым Кривокапич подчеркнул, что поставка российской вакцины — неизмеримая ценность и большая надежда для всех граждан Черногории.

Как было объявлено правительством, премьер-министр напомнил российскому послу, что этой закупке предшествовала неопределенность сложных двусторонних переговоров, которая является результатом особой международной ситуации с COVID-19, но что Россия снова отреагировала в духе многовековых дружеских отношений.