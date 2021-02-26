Оттава, 26 февраля, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Использование вакцины от COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, на территории Канады одобрило канадское министерство здравоохранения, сообщается 26 февраля на сайте правительства Канады.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Теперь вакцина рекомендована всем гражданам Канады старше 18 лет. Эффективность вакцины оценивается в 62,1%.

Как ранее писало ИА REGNUM, результаты четырёх клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, в которых приняли участие около 24 тысяч человек, показали безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca. В связи с этим европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины на территории Евросоюза.